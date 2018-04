Actualidade

Milhares de pessoas vão caminhar em simultâneo nos 78 concelhos da região Centro, no dia 27 de maio, numa iniciativa solidária que a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai candidatar ao 'Guinness World Records'.

O presidente do núcleo regional do Centro da Liga, Carlos Oliveira, disse hoje à agência Lusa que a candidatura ao Livro Guinness dos Recordes assenta "no número de comunidades que participam" nesta ação da luta contra a doença oncológica, sob o lema "O que nos Liga", que assinala também os 50 anos do Núcleo Regional do Centro da LPCC, que integra 1.500 voluntários.

"Esperamos 30 mil pessoas a caminhar em simultâneo nos 78 municípios" do Centro de Portugal, percorrendo mais de 400 quilómetros, acrescentou o catedrático de Medicina.