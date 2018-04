Actualidade

A nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que terá implicações nos concursos de apoio financeiro de 2018, entra em vigor esta semana, segundo decreto-lei publicado hoje em Diário da República.

Com a regulamentação pronta a ser aplicada, cabe ao Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) publicar a declaração de prioridades plurianual e o respetivo calendário dos concursos de apoio financeiro para o setor, relativos a 2018. Em declarações à agência Lusa, fonte do ICA disse que prevê a abertura dos concursos para a segunda quinzena de maio.

A nova regulamentação permitirá simplificar processos administrativos dos concursos, mas durante o tempo de revisão e discussão a tutela foi duramente criticada pela Plataforma de Cinema - que reúne dezenas de agentes do setor -, por causa da forma como são escolhidos os júris dos concursos de apoio ao cinema e audiovisual.