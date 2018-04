Actualidade

O Reino Unido registou no passado exercício fiscal o primeiro excedente orçamental dos últimos 16 anos, no valor de 112 milhões de libras (127 milhões de euros), anunciou hoje a agência nacional de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics).

A ONS indicou que a dívida líquida acumulada do setor público no Reino Unido, excluindo os bancos públicos, se situou no último ano fiscal em 42.600 milhões de libras (48.014 milhões de euros), equivalente a 86,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Uma descida de 3.500 milhões de libras (3.999 milhões de euros) face ao exercício fiscal anterior, que conseguiu reduzir o défice no Reino Unido para o nível mais baixo desde o período entre 2006 e 2007.