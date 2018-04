Actualidade

O Banco de Portugal instaurou 34 processos de contraordenação e decidiu 30 no decurso do primeiro trimestre de 2018, aplicando coimas de 694,5 mil euros.

"Dos 30 processos decididos, 11 respeitam a infrações de natureza comportamental, 10 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e nove respeitam a infrações de natureza prudencial", refere o banco central em comunicado.

No contexto das decisões proferidas, acrescenta, foram aplicadas oito admoestações e coimas que "totalizaram 694.500,00 euros (seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos euros), dos quais 566.000,00 euros (quinhentos e sessenta e seis mil euros) suspensos na sua execução".