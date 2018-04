Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu hoje que o Governo deve apresentar a sua proposta de Lei das Finanças Locais a tempo de a descentralização ser aprovada ainda na presente sessão legislativa.

"É altura de haver resposta" do Governo aos contributos da ANMP para a revisão da Lei das Finanças Locais, disse o presidente da associação, Manuel Machado, acrescentando que os municípios "aguardam com muito interesse" a posição do executivo do PS nesta matéria.

O socialista, também presidente da Câmara Municipal de Coimbra, frisou que a ANMP quer "conhecer atempadamente a versão atualizada" do diploma, de preferência com o Governo a contemplar as propostas das autarquias.