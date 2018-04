Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que o acordo nuclear com o Irão é "um desastre", falando ao lado do homólogo francês, Emmanuel Macron, que defende a manutenção do acordo.

"As pessoas sabem a minha posição sobre o acordo iraniano, é um acordo terrível", disse Trump no início do encontro na Sala Oval da Casa Branca com o Presidente francês.

Antes de iniciar a visita de Estado aos Estados Unidos, Emmanuel Macron disse que tentaria convencer Trump a manter-se no acordo, porque não há "uma opção melhor" e, nesta altura, "não há um plano B".