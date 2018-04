25 Abril

A Câmara de Castelo de Vide (Portalegre) alertou hoje que pode estar em risco o financiamento comunitário para a construção da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, mas a Direção Regional de Cultura desdramatiza a situação.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente do município, António Pita (PSD), explica que, após a introdução, em janeiro, pelo novo Código dos Contratos Públicos, da "obrigatoriedade da revisão de projeto", a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlen), promotora da obra, "não tem autorização superior" para proceder à adjudicação da revisão de projeto, num valor da ordem dos 11 mil euros.

Indicando que esta era a "única despesa" que teria de ser assegurada pelo Estado para concretizar o museu, no castelo da vila alentejana (propriedade do Estado), António Pita frisou que a autarquia, após "negociações" com a DRCAlen, já se disponibilizou para assumir a despesa.