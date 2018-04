Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou hoje a atitude do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com quem deve reunir-se em breve, afirmando que ele foi "muito aberto" e "muito respeitável".

Trump, que falava perante a imprensa durante o encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Pyongyang quer que a cimeira com Trump se realize "assim que for possível".

"Tivemos uma conversa muito boa. Ele foi realmente muito aberto e teve, penso, uma atitude muito respeitável, depois de tudo o que vimos", disse.