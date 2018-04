Actualidade

O presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz, afirmou hoje à agência Lusa que 2018 é um "ano zero" para o setor, porque se fez uma "grande revisão legislativa".

A nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que esteve mais de um ano a ser revista, entrará em vigor esta semana e tem implicações no funcionamento dos concursos de apoio financeiro de 2018, que só deverão abrir na segunda quinzena de maio.

Cabe ao ICA fazer a declaração de prioridades plurianual e o respetivo calendário dos concursos de apoio financeiro para o setor, mas a publicação tem sido adiada por causa da nova regulamentação. Luís Chaby Vaz admite que o instituto vai "trabalhar contra o relógio para tentar recuperar o tempo perdido".