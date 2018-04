Actualidade

A Praça das Cortes, projetada e iniciada no âmbito da construção do Estádio Universitário de Coimbra, em 1963, é inaugurada na quarta-feira depois de a Câmara ter investido na sua requalificação cerca de meio milhão de euros.

Situada junto ao Estádio Universitário, na margem esquerda do rio Mondego, na área do Convento São Francisco, do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e do parque temático Portugal dos Pequenitos, a Praça das Cortes de Coimbra de 1385 foi alvo de "uma intervenção cuidada" aquando da construção do complexo desportivo da Universidade de Coimbra, mas "não chegou a ser concluída".

Do projeto e obras do largo preconizadas há 55 anos "poucos vestígios" restaram, recordou a Câmara quando, em junho de 2016, apresentou ao executivo municipal a proposta de requalificação daquele espaço, que acabou por vir a ser "utilizado, intensivamente, como estacionamento desregrado", ao longo de décadas.