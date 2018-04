Actualidade

O deputado do PS Pedro Coimbra manifestou hoje satisfação com as anunciadas obras de requalificação do itinerário principal 3 (IP3) entre Viseu e Coimbra, que contemplam, numa primeira fase, perfil de autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens.

"Ainda há poucas semanas me manifestei publicamente, na Assembleia da República e na comunicação social, pela evidente urgência em requalificar esta importante via, quer por questões de segurança, quer por questões de mobilidade de pessoas e mercadorias, pelo que esta decisão merece todo o meu apoio e aplauso", refere Pedro Coimbra, eleito pelo círculo de Coimbra, citado numa nota de imprensa do PS enviada à agência Lusa.

O parlamentar, que é também presidente da Federação Distrital de Coimbra do PS, considera que "o investimento de mais de 130 milhões de euros é uma excelente notícia" e "há muito aguardada".