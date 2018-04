Actualidade

O Túnel do Marão contabiliza cerca de 15,8 milhões de euros de receita em portagens em quase dois anos de funcionamento, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A Autoestrada do Marão concluiu o prolongamento da A4 de Amarante a Vila Real, inclui um túnel rodoviário de 5,6 quilómetros e abriu ao trânsito a 08 de maio de 2016, aproximando o Interior do país do Litoral.

Segundo dados fornecidos à agência Lusa pela IP, o valor global da receita com portagem é de 15,8 milhões de euros desde a sua inauguração.