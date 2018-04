Actualidade

O Conselho de Ministros de Moçambique aumentou hoje em 6,5% para 4.255 meticais (58,3 euros) o salário mínimo para os funcionários e agentes do Estado, face aos atuais 3.999 meticais (54,8 euros), com efeitos a contar a partir de 01 de abril.

Em conferência de imprensa no final da sessão do Conselho de Ministros, a ministra da Administração Estatal, Carmelita Namashulua disse que as restantes categorias salariais no Estado terão um aumento de 5%.

De acordo com Carmelita Namashulua, o executivo decidiu ainda disponibilizar 1,8 mil milhões de meticais (24,5 milhões de euros) para despesas relacionadas com promoções, progressões e mudanças de carreira.