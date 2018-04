Actualidade

Os deputados da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto aprovaram hoje o requerimento do PSD para a audição do ministro da Cultura na sequência do atraso da entrada em funções do novo Conselho de Administração da RTP.

Fonte do PSD disse à Lusa que o requerimento para a audição de Luís Filipe Castro Mendes foi aprovado hoje "por unanimidade".

Em 18 de abril, no parlamento, o ministro afirmou que o atual Conselho de Administração da RTP "está plenamente em funções" até que os novos membros tomem posse, na próxima assembleia-geral da empresa.