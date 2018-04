Actualidade

O concelho de Valongo tem, a partir de hoje, um Centro de Cidadania Digital, estrutura que se traduz num espaço de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das tecnologias de informação e comunicação.

A inauguração do espaço contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que descreveu esta infraestrutura como "única e importante" porque, disse o governante, "é preciso aprender todos os dias e ganhar novas competências".

Já comunicado dos promotores da iniciativa explica que o Centro Cidadania Digital será "um espaço de participação e promoção da cidadania ativa e inclusão digital através da utilização das tecnologias de informação e comunicação".