Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul - SITESUL acusou hoje a administração da Fisipe de querer avançar com um despedimento coletivo de 60 trabalhadores até ao próximo mês de agosto.

"Os trabalhadores foram informados da intenção da Fisipe de proceder ao despedimento coletivo, que deverá ter lugar até ao mês de agosto, alegadamente porque a empresa pretende fechar a linha de produção de fibra acrílica, mas nós pensamos que a empresa poderia recorrer a outras medidas previstas na Lei e que poderiam evitar os despedimentos", disse à agência Lusa Esmeralda Marques, do SITESUL.

"A administração comunicou aos trabalhadores que pretende continuar a apostar na fábrica do Lavradio, com uma linha de produção de fibra de carbono, pelo que poderia manter estes 60 trabalhadores, dar-lhes formação ou aproveitá-los para alguns serviços que são contratados a empresas externas", acrescentou.