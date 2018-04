Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram hoje e dezenas ficaram feridas no incêndio ocorrido num poço de petróleo ilegal no oeste da Indonésia, disseram as autoridades.

Uma fuga de petróleo esteve na origem de um enorme incêndio, que começou pelas 01:30 (19:30 de terça-feira em Lisboa), e destruiu pelo menos três habitações.

"O fogo continua ativo e ainda não foi dominado", declarou, ao início da manhã, o chefe do subdistrito de Ranto Peureulak, Saiful.