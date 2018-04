Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros sul-coreana afirmou hoje que a cimeira de sexta-feira entre Seul e Pyongyang vai servir para verificar "o compromisso da Coreia do Norte relativamente à desnuclearização".

Dois dias antes do histórico encontro, Kang Kyung-wha disse esperar que "a cimeira Sul-Norte seja um fórum de discussão do tema da desnuclearização com franqueza e no qual se verifique o compromisso da Coreia do Norte relativamente à desnuclearização", indicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A responsável explicou que os principais temas a tratar serão a desnuclearização da península, a melhoria dos laços intercoreanos e a paz entre os dois países, que se mantêm tecnicamente em guerra desde o final da Guerra da Coreia (1950-53).