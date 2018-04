Actualidade

O Presidente timorense disse hoje que a bravura do pai no combate, ao lado de australianos em Timor-Leste na Segunda Guerra Mundial, foi um dos fatores que o motivou na luta pela independência do país.

"O meu pai esteve, desde a primeira hora, entre os que na Segunda Guerra Mundial deram o seu apoio corajoso à pequena força australiana e resistiram à ocupação japonesa, até ao fim da guerra", recordou Francisco Guterres Lu-Olo.

"Este sentido de serviço, sacrifício e bravura influenciou a minha vida na luta pela independência", disse, numa cerimónia em Díli para assinalar o dia de memória australiano e neozelandês, conhecido como Anzac Day.