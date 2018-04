Actualidade

O espetáculo do mestre do teatro japonês Tadashi Suzuki é um dos destaques do Festival de Artes de Macau, que arranca na sexta-feira com um programa de 26 espetáculos e exposições, incluindo concertos de fado.

Organizado pelo Instituto Cultural, o festival de artes do território decorre este ano sob o tema a "origem". De acordo com os organizadores, o objetivo é lembrar ao público "o significado essencial da vida", através de diferentes expressões artísticas.

O certame alia produções internacionais, nacionais e locais, e abre com a peça "Das Kapital", pelo Centro de Artes Dramáticas de Xangai. Trata-se de uma nova versão do clássico de Karl Marx para assinalar o 200.º aniversário do seu nascimento, com elementos próprios do território.