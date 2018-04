Actualidade

Os talibãs anunciaram hoje o início da ofensiva anual de primavera no Afeganistão, focada no "assassínio e captura" de norte-americanos e aliados.

Em comunicado, os talibãs indicaram que a ofensiva era organizada pela comissão militar dos talibãs, e estava focada "no assassínio e captura" de norte-americanos e aliados.

O anúncio surgiu depois de vários ataques, nos últimos dias, dos talibãs no Afeganistão contra as forças de segurança afegãs em diferentes zonas do país.