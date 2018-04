Actualidade

Um juiz peruano ordenou na terça-feira a detenção de dois suspeitos do alegado linchamento de um canadiano, acusado do homicídio de uma octogenária pertencente a uma comunidade indígena da Amazónia.

O corpo de Sebastian Paul Woodroffe foi encontrado no sábado, na região de Ucayali (Amazónia, nordeste), não longe do local onde a mulher tinha sido morta alguns dias antes.

Um vídeo amplamente difundido nas redes sociais nos últimos dias mostra Woodroffe, com o rosto ensanguentado, sentado numa poça de lama, no meio de uma multidão furiosa. Às súplicas do canadiano, uma voz respondeu-lhe que "ia ter o que merecia". Depois um homem coloca um cinto à volta do pescoço do canadiano.