Actualidade

A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) subiu Portugal para o 14.º lugar do ranking que avalia anualmente as condições para o exercício do jornalismo em 180 países, enaltecendo o reforço da lei contra os abusos cometidos a jornalistas.

No relatório anual intitulado "Classificação Mundial Da Liberdade de Imprensa 2018", a organização afirmou que "apesar da falta de recursos e de uma precariedade crescente, os jornalistas portugueses exercem a profissão numa atmosfera cada vez mais apaziguada".

A RSF enalteceu ainda o reforço da lei contra os abusos cometidos contra os profissionais dos meios de comunicação, em resposta às agressões sofridas por três equipas de filmagem em 2017.