DGArtes

Os resultados definitivos do programa de apoio sustentado da Direção-Geral das Artes (DGArtes) para as áreas da Música e dos Cruzamentos Disciplinares, publicados hoje, incluem financiamento para mais 26 entidades do que as abrangidas nos resultados provisórios.

Na área da música passam de 29 para 43 as entidades apoiadas, de acordo com os resultados definitivos agora publicados pela DGArtes, ficando de fora sete estruturas consideradas elegíveis, com pontuações acima dos 60%. Nos cruzamentos disciplinares, passam de 23 para 35.

Na música, a maioria dos projetos candidatos apoiados mantém o nível de financiamento alcançado na primeira fase, mas do lado das entidades que tinham ficado de fora dos resultados provisórios o destaque vai para nomes como a Orquestra de Câmara Portuguesa, à qual foi atribuído agora um total de 607.908 euros, entre 2018 e 2019, embora o montante solicitado pelo projeto dirigido pelo maestro Pedro Carneiro fosse de 1,6 milhões de euros, até 2021.