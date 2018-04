Actualidade

A Coreia do Norte considerou "ridículas" as críticas norte-americanas sobre o respeito dos direitos humanos no país, a poucas semanas do encontro entre o líder norte-coreano e o Presidente dos Estados Unidos.

"É realmente ridículo, parece um ladrão a pedir que o ladrão seja preso", declarou, na terça-feira, a agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA.

Pyongyang respondeu às críticas apresentando os Estados Unidos como um foco de violações de direitos humanos, comparando a cultura de armas norte-americana a um cancro.