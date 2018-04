Actualidade

A China quer proibir as fardas utilizadas pelo exército japonês na invasão do país durante a Segunda Guerra Mundial, noticiou hoje o jornal China Daily.

Tais ações "danificam a dignidade do Estado, ferem os sentimentos das pessoas e criam um efeito negativo na sociedade", disse o vice-presidente do comité constitucional e legislativo do Congresso Nacional Popular, Hu Keming, citado pelo jornal.

O Congresso Nacional Popular (mais alto órgão legislativo chinês) vai apresentar a lei, que pretende ainda alargar a proteção à honra dos heróis e mártires de guerra, após vários incidentes causados por pessoas que vestiram os trajes japoneses, de forma humorística.