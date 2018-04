Actualidade

O cineasta norte-americano Martin Scorsese foi distinguido hoje em Oviedo (Espanha) com o Prémio Princesa das Astúrias das Artes pela "excelência" do seu trabalho criativo que o tornou um dos realizadores "mais destacados" do movimento de renovação cinematográfica.

O júri que atribuiu o galardão considerou que Scorsese é um dos realizadores "mais destacados" do movimento de renovação cinematográfica surgido nos anos 70 do século passado.

"Desenvolve, mesmo assim, uma intensa e ampla tarefa de recuperação, restauração e difusão do património cinematográfico histórico em todo o mundo, através de projetos como The Film Foundation e World Cinema Project", conclui o jurado, acrescentando que "tudo isto o converte numa figura indiscutível do cinema contemporâneo".