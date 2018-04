25 Abril

O presidente da Assembleia da República pediu hoje para "se avaliar seriamente" o alargamento da limitação de mandatos de cargos políticos e "ponderar incentivos eficazes" à dedicação exclusiva" dos deputados, remetendo qualquer decisão para depois de 2019.

No seu discurso na sessão comemorativa dos 44 anos da Revolução de Abril, Eduardo Ferro Rodrigues deixou a pergunta sobre se "a Assembleia da República não deveria dar um sinal mais forte no sentido do reforço das oportunidades de participação política".

"Temos pouca gente a participar muito e muita gente a participar pouco", afirmou o presidente do parlamento, já no final do discurso.