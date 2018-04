Actualidade

A Câmara do Porto pediu à Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) para cumprir as suas "obrigações" e limpar as praias do Porto, algo que, por ser da "competência" daquela entidade, "inibe" a autarquia de atuar.

A informação do portal de notícias do município explica que o presidente da Câmara, Rui Moreira (independente), escreveu na terça-feira à presidente da ADPL, Guilhermina Rego, sua ex-vereadora, pedindo que, "o mais urgentemente possível, diligencie a limpeza e consequente manutenção das praias do Porto".

"Moreira apela ainda ao zelo que a APDL seguramente nutre por todas as zonas que considera estarem no domínio hídrico, como, sem margem para dúvidas, é o caso", acrescenta a Câmara, dois dias depois de a Lusa divulgar uma carta daquela administração para o autarca, insistindo ter de se "pronunciar" sobre a obra em curso na escarpa da Arrábida, numa área sob a sua "jurisdição".