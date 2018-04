Actualidade

As barras marítimas de Cascais e Viana do Castelo estão hoje encerradas à navegação devido à previsão de forte agitação marítima, segundo a Marinha Portuguesa.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha, estão ainda condicionadas à navegação as barras de Póvoa do Varzim, Vila do Conde Nazaré.

As barras de Póvoa do Varzim e Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, sendo aconselhada a utilização da barra apenas no período compreendido entre as duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar.