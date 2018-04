Actualidade

O inventor dinamarquês Peter Madsen foi condenado hoje a prisão perpétua por torturar e assassinar a jornalista sueca Kim Wall no seu submarino privado em agosto de 2017, perto de Copenhaga.

A sua advogada Betina Hald Engmark disse que Madsen vai recorrer da sentença.

Peter Madsen, 47 anos e engenheiro autodidata, foi reconhecido culpado por um júri do tribunal de Copenhaga do assassínio com premeditação de Kim Wall, 30 anos, assim como de a ter mutilado sexualmente antes de ter desmembrado e decapitado o cadáver, que atirou ao mar.