Pelo menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje no incêndio num poço de petróleo ilegal no oeste da Indonésia, anunciaram as autoridades num novo balanço, advertindo que este ainda poderá aumentar.

O incêndio foi provocado por uma fuga de petróleo durante a noite, cerca das 01:30 (19:30 de terça-feira em Lisboa), num bairro residencial da província de Aceh, na ponta norte da ilha de Sumatra. Várias casas ficaram destruídas.

"Ainda não conseguimos controlar o incêndio", declarou Syahrizal Fauzi, responsável pela delegação local da agência de gestão de catástrofes.