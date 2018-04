Actualidade

O centro cultural Matadero de Madrid inicia hoje, na sua cinemateca, com a apresentação do filme "O Bom Povo Português", um ciclo com os "melhores" filmes documentários portugueses contemporâneos.

No programa estão os documentários "mais significativos" das últimas duas décadas, segundo os organizadores da mostra, que consideram este tipo de filmes produzidos em Portugal como "dos mais vibrantes do panorama global".

"Este ciclo não é exaustivo, mas é uma seleção que nos parece ser representativa", explicou a responsável pela programação da mostra, Jara Fernández, na apresentação do "Doc português: fugas e variações".