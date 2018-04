Actualidade

A inauguração do Jardim Mário Soares ficou hoje marcada pelas homenagens do primeiro-ministro e do chefe do Estado ao antigo Presidente da República, que sublinhou que todos lhe devem a liberdade até os que não lha agradecem.

"É bom que a liberdade tenha um nome, é bom que esse nome retrate uma vida", disse Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que "de parabéns" está a Câmara Municipal de Lisboa e "os lisboetas" que, como o Presidente da República, "agradecem a Mário Soares a liberdade de que gozam".

"E até os muitíssimo menos que ainda não agradecem, porque mesmo esses só podem dizer o que dizem por viver em liberdade, aquela liberdade que foi a causa da vida de Mário Soares", disse o chefe do Estado.