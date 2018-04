25 Abril

O Jardim Mário Soares, inaugurado hoje em Lisboa, conta com uma estrutura com a história do antigo Presidente da República, e com um púlpito que convida os cidadãos a usar da palavra, que foi "a sua grande arma".

O Jardim do Campo Grande ganhou hoje o nome do antigo Chefe de Estado, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Também a família de Mário Soares, membros do Governo, vereadores, militantes do Partido Socialista (que Mário Soares fundou), e cidadãos marcaram presença na homenagem.