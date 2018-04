Actualidade

O primeiro-ministro turco defendeu hoje a "maturidade democrática" e a "transparência política" do seu país face às críticas que tem recebido, em especial da União Europeia (UE) e de Organizações Não-Governamentais que acusam Ancara de autoritarismo.

Binali Yildirim aludia nomeadamente à declaração da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, segundo a qual as eleições presidenciais e legislativas turcas, que foram antecipadas para 24 de junho, não serão "realmente democráticas" devido ao estado de emrgência que perdura no país e às operações militares em curso.

Num encontro com jornalistas em Madrid, onde se encontra em visita oficial, o primeiro-ministro turco considerou que as críticas se devem apenas a "preconceitos", garantindo que a Turquia tem "uma cultura democrática" e que o prolongamento do estado de emergência serve "para garantir a segurança" da população perante o terrorismo que assola o país.