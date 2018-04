Actualidade

Perto de 30.000 afegãos entraram ilegalmente na Turquia desde o início do ano, indicou hoje o ministro do Interior turco, um aumento muito significativo ao qual Ancara respondeu com expulsões em massa.

Desde o início do ano, entraram ilegalmente na Turquia 29.899 afegãos, contra 45.259 em todo o ano de 2017, precisou Suleyman Soylu, citado pela agência noticiosa estatal Anadolu.

"Enfrentamos há alguns meses uma nova vaga migratória, nomeadamente proveniente do Afeganistão", disse Soylu, adiantando que mais de 1.300 traficantes de seres humanos tinham sido detidos desde 1 de janeiro.