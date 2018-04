Actualidade

A Fitch manteve hoje o 'rating' da dívida soberana de Angola no nível 'B', abaixo da escala de investimento, ou 'lixo', melhorando a perspetiva de "Negativa" para "Estável", face à subida da cotação do petróleo e apoio do FMI.

Na avaliação hoje divulgada pela Fitch, a agência refere que esta melhoria na perspetiva sobre Angola, na notação do risco da dívida externa de longo prazo (Long Term Foreign-Currency Issuer Default Rating - IDR), "reflete melhorias na gestão do regime cambial", bem como a adoção pelo Governo de "uma agenda de reformas ambiciosa". Incluindo ajustamentos monetários, fiscais e estruturais, "que irão diminuir a vulnerabilidade externa e melhorar as finanças públicas", lê-se no documento, a que a Lusa teve acesso.

A "materialização" de um programa de assistência pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) sem envelope financeiro associado, que Angola já solicitou, servirá "como um fator positivo adicional", aponta a agência de rating.