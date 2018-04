Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, disse hoje à Lusa, em Paris, que Portugal continua no "pelotão da frente" na luta contra as alterações climáticas.

O governante participou num encontro da plataforma «2050 Pathways", um conjunto de países que quer a neutralidade carbónica para 2050, no qual Portugal, França, Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia e Luxemburgo reiteraram a necessidade de estratégias nacionais de longa duração alinhadas com os objetivos do Acordo de Paris, alcançado na conferência do clima de 2015.

"É muito importante estar neste pelotão da frente. Portugal claramente está naquilo a que chamamos os 'front runners', sendo que nós nunca perdemos de perspetiva que a União Europeia é um conjunto de 28 países, que todos são importantes, mas precisamos de bons exemplos e ambição", afirmou José Mendes à Lusa.