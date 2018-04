Actualidade

O PSD do Algarve criticou hoje o anúncio do Governo e da Infraestruturas de Portugal de realizar trabalhos de conservação na EN125, na EN124 e na EN396, estradas algarvias que se encontram degradadas, classificando-as como intervenções de "maquilhagem".

As obras, que foram anunciadas na segunda-feira para serem executadas em três empreitadas distintas, orçadas em um milhão de euros, foram também qualificadas pelo PSD como "um exercício superficial que não elimina os problemas de fundo que se registam" nessas vias.

"É, por isso, uma operação de charme, para aquietar os justos e compreensíveis protestos dos algarvios a respeito da degradação destas vias e dar resposta às posições e iniciativas que o PSD tem tido nesta matéria. Esperamos que as intervenções possam atenuar os efeitos do abandono da rede rodoviária. Mas fica a questão: porque não avançaram antes?", questionou a comissão política distrital de Faro do PSD em comunicado.