O Centro de Integridade Pública (CIP), organização da sociedade civil moçambicana, acusou hoje a justiça do país de "mutismo" em relação aos contornos das dívidas ocultas, assinalando que a instituição está a exonerar-se das suas responsabilidades no caso.

O CIP pronunciou-se sobre o chamado "caso das dívidas ocultas", num comunicado em que analisa a informação prestada hoje na Assembleia da República pela procuradora-geral da República moçambicana, Beatriz Buchili, sobre o desempenho da sua instituição em 2017.

"Há quase a continuação de um mutismo, também quase que absoluto, na Procuradoria-Geral da República, no que tange às ações que está ou não a levar a cabo, visando a investigação do processo relacionado com as dívidas ilicitamente contraídas durante a governação de Armando Emílio Guebuza, como Presidente da República", lê-se na análise.