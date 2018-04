25 Abril

O primeiro-ministro defendeu hoje que a abertura ao público da sua residência oficial simboliza a forma como o poder político deve exercer-se em democracia e destacou as preocupações do Governo com a cultura e regiões do interior.

Numa tarde de calor, António Costa apareceu nos festejos das comemorações da revolução de 25 de Abril, nos jardins de São Bento, por volta das 15:00, surgindo descontraído, sem gravata e com um cravo vermelho na lapela.

Nessa altura, já os jardins de São Bento estavam a ser visitados por largas centenas de pessoas, que receberam à entrada as boas-vindas dos gigantones de Viana do Castelo e que, na sua maioria, se concentraram junto à chaimite Bula.