Actualidade

A lusodescendente ferida no atropelamento em Toronto, no Canadá, que provocou 10 mortos na segunda-feira, é canadiana e não tem nacionalidade portuguesa, comunicou hoje fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os serviços consulares de Portugal em Toronto contactaram "a família da lusodescendente que foi ferida" e apurou que Mavis Justino, um dos 15 nomes que integram a lista de vítimas com ferimentos no incidente, não é portuguesa, tem nacionalidade canadiana".

"Os pais são naturais dos Açores e a lusodescendente ferida em Toronto nasceu no Canadá", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que Mavis Justino, a quem o Consulado de Portugal em Toronto transmitiu "desejo de rápida recuperação", tem "todo o apoio das autoridades canadianas".