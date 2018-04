Actualidade

Uma pessoa ficou hoje gravemente ferida num acidente com um trator agrícola no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a fonte, tratou-se de um despiste, ocorrido num terreno agrícola em Tojal, cerca das 16:40.

A vítima foi transportada para o Hospital de Leiria pelos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós.