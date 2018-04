25 Abril

Os populares que hoje participaram no tradicional desfile do 25 de Abril, em Lisboa, aproveitaram a data para exigirem direitos à habitação, sociais, laborais, ao ensino gratuito e até a libertação do ex-presidente do Brasil Lula da Silva.

Milhares de pessoas participaram no tradicional desfile popular que desceu a Avenida da Liberdade até ao Rossio para comemorar os 44 anos da "revolução dos cravos", sendo também uma manifestação de causas.

Ao som de músicas de intervenção como Grândola Vila Morena, várias organizações e associações protestaram contra os despejos, exigindo direitos à habitação, manifestaram-se contra os "elevados custos" das propinas no ensino superior e pediram "mais um por cento para a cultura".