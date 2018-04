Actualidade

O grupo Teixeira Duarte fechou 2017 com prejuízos de 4,65 milhões de euros, que comparam com 20,15 milhões de euros de lucro no ano anterior, anunciou hoje em comunicado ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo explicou que os resultados sofreram o impacto negativo, líquido de impostos diferidos, da perda de 4,19 milhões de euros por imparidade na participação no Banco Comercial Português em 2017, que compara com uma perda de 15,634 milhões de euros na mesma participada em 2016.

"Os resultados de 2017 ainda foram influenciados pelo impacto da perda por imparidade, de 715 mil euros, da participada VOTORANTIM Macau Investimentos, bem como pelo impacto positivo, da alienação de direitos de subscrição de aumento de capital do Banco Comercial Português, no montante de 6,0 milhões de euros.