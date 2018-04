25 Abril

O PCP considerou hoje que o 25 de Abril foi "o ato e o processo mais avançado" da história contemporânea, enquanto o Bloco de Esquerda defendeu que é preciso assegurar o direito à saúde, habitação, educação e cultura.

Milhares de pessoas participam hoje à tarde no tradicional desfile popular do 25 de abril que desceu a Avenida da Liberdade até ao Rossio, em Lisboa, para comemorar os 44 anos da "revolução dos cravos", tendo a iniciativa contado com a presença do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e da coordenadora do BE, Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas, Jerónimo de Sousa afirmou que esta manifestação popular demonstra que "a revolução de Abril foi o ato e o processo mais avançado da nossa história contemporânea" e "o povo português reflete isso com esta participação magnífica".