Actualidade

A justiça britânica rejeitou hoje um novo recurso dos pais do bebé Alfie pedindo autorização para levar para Itália o filho em estado semivegetativo, cujo tratamento os médicos britânicos decidiram suspender por ser inútil.

Todos os recursos interpostos separadamente pelo pai e pela mãe do bebé de 23 meses que padece de uma doença degenerativa do sistema nervoso central - que beneficiam do apoio do Papa e do Governo italiano - "serão rejeitados", declarou o juiz Andrew McFarlane, do Supremo Tribunal de Londres.

A nova decisão surge um dia depois de outro juiz britânico ter rejeitado um pedido dos pais do bebé para o levarem para tratamento em Itália, um objetivo que a justiça do Reino Unido considerou vão e errado.