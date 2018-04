Música

Álbum com canções inéditas do músico de Minneapolis que morreu há dois anos será lançado em setembro.

Um disco com canções inéditas de Prince vai ser posto à venda em setembro, disse à revista Variety o presidente da Atom Factory, Troy Carter, responsável pela gestão do património do músico, que morreu há dois anos.

Troy Carter, que também é o diretor de serviços criativos da Spotify, disse que o álbum de Prince estará centrado numa fase específica da carreira do músico de Minneapolis, em vez de incluir canções inéditas de diferentes momentos do seu percurso.

Além do álbum de inéditos, é também esperada, ainda este ano, a publicação da autobiografia que o autor de Purple Rain tinha em curso. Prince morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em consequência de uma overdose de analgésicos opióides.