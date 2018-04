Estoril Open

O tenista australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 mundial, vai disputar a variante de pares do Estoril Open, que arranca no sábado, anunciou hoje a organização da única prova em solo luso do circuito ATP.

Hewitt, de 37 anos, esteve em 2018 no Open da Austrália, primeiro 'Grand slam' do ano, atingindo os quartos de final, ao lado do seu compatriota Sam Groth. No mesmo torneio, acabou a carreira de singulares em 2016.

"Vai ser um prazer poder ver de novo Lleyton Hewitt em ação e sobretudo é uma honra que isso aconteça no nosso torneio", afirmou o diretor do torneio, João Zilhão.